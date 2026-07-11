Inspekcija kontrolirala pomorski promet kod Zadra: Evo što su sve našli

U preostala tri slučaja ustanovljena je prekrcanost na dva plovila, dok je u jednom slučaju ustanovljeno upravljanje plovilom bez valjanih brodskih svjedodžbi i dokumenata. Jedan brod u plovidbi bio je bez važećega tehničkog pregleda.

Ukupno je izrečeno 9.954.00 eura kazni, od čega je naplaćeno kazni od 8.601,00 eura, izvijestili su iz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Glavnina aktivnosti tijekom trajanja akcije, koja je počela jutros u 9 sati, bila je usmjerena na kontrolu nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i nadzor nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu. U akciji je sudjelovalo 13 službenika zadarske Kapetanije i pripadajućih ispostava, s pet plovila.

Tijekom trajanja akcije na području Lučke kapetanije Zadar, koja je okončana u 18 sati, preplovilo se 80 nautičkih milja, a akciju je organizirala Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, uz podršku Službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS).

Kako su naveli iz Ministarstva mora, upravo zahvaljujući pojačanim kontrolama sigurnosti plovidbe te izvanrednim inspekcijskim nadzorima nastavljen je trend smanjenja broja pomorskih nesreća i nezgoda na moru, što se odnosi i na ukupan broj utvrđenih prekršaja u svim domenama obuhvaćenim nadzorima, stoji u priopćenju.

Pojačani nadzor pomorskog prometa provodi se na godišnjoj razini u svih osam lučkih kapetanija. Tako je, dodali su, lani obavljeno ukupno 7.321 inspekcijskih pregleda temeljem kojih su izdana 1.572 prekršajna naloga i naplaćeno 519.548,04 eura kazni.