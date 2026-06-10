SUDAR S VOZILOM

Poginuo biciklist na Murteru: Prometna nesreća na 'nerazvrstanoj cesti'

I.K./Hina

10.06.2026 u 13:26

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
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U prometnoj nesreći u srijedu ujutro oko 8,50 sati na otoku Murteru smrtno je stadao biciklist, koji je natoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo u šibenskoj bolnici, izvijestila je šibenska policija.

U sudaru su sudjelovali osobno automobil i biciklist na nerasvrstanoj cesti Betina-Murter, a na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe.

Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.

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U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica.

Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, promet je na tom dijelu ceste u potpunosti obustavljen.

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