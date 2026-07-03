Podržali inicijativu: NATO će se obvezati na milijarde eura pomoći Ukrajini

Veleposlanici 32 članice su inicijativu podržali na sastanku u Bruxellesu. Prema planu, NATO će za naoružavanje i obuku ukrajinskih vojnika izdvojiti 70 milijardi eura godišnje u iduće dvije godine, ukupno 140 milijardi eura. U to je međutim uključen zajam EU-a Ukrajini od 60 milijardi eura za 2026. i 2027. To znači da će 40 milijardi eura godišnje saveznici morati pokriti iz svojih nacionalnih proračuna, prenosi dpa.

Očekuje se da će čelnici NATO-a službeno odobriti plan u srijedu u Ankari.

Najveći dio novca osigurat će europske članice i Kanada, nakon što je SAD smanjio financijsku pomoć Ukrajini pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njemačka je već ranije objavila da u 2026. namjerava pomoći Ukrajinu s 11.5 milijardi eura.

NATO je posljednjih mjeseci pomagao Kijevu kroz program nazvan Popis prioritetnih potreba za Ukrajinu (PURL), koji se sastoji od toga da SAD prodaje naoružanje i streljivo europskim saveznicima i Kanadi koji si ih potom prosljeđuju Ukrajini.