U širem centru Zagreba kreću novi maratonski radovi: Pazite koliko će trajati

Dnevni tramvajski promet od Draškovićeve do Trga kralja Tomislava neće biti u prekidu , dok će noću biti organiziran prijevoz autobusima, a više informacija o voznom redu bit će dostupno na službenim stranicama ZET-a .

Predviđa se da će radovi na rekonstrukciji oba tramvajska kolosijeka u Branimirovoj značiti manje zastoja u prometu - uz izmjenu tračnica, ugrađivat će se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica te postaviti nove pokrovne armirano-betonske ploče. Obnova sjevernog kolosijeka počet će na dionici od Draškovićeve do Palmotićeve ulice dugoj 110 metara, nastavit će se na dijelu od Palmotićeve do Petrinjske ulice u dužini od 138 metara te potom od Petrinjske do Trga kralja Tomislava, u dužini od 70 metara.

Nakon dovršenog sjevernog, radovi će se nastaviti na južnom kolosijeku te će se u konačnici obnoviti više od 630 metara tramvajskog kolosijeka.