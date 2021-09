Počela Boranka, najveća volonterska akcija pošumljavanja požarišta u Europi

Zasađivanjem sadnica novih stabala na splitskoj Korešnici u subotu je četvrtu godinu u nizu počela najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta popularno nazvana Boranka

Organizatori su svim volonterima osigurali besplatan prijevoz do i s lokacije pošumljavanja, sadnice, zaštitnu oprema, alat za sadnju, vodu za piće, sendviče i voće.

"Akcije pošumljavanja održavat će se idućih pet subota, zaključno sa subotom, 16. listopada, a osim Korešnice pošumljavat će se požarišta u splitskim naseljima Donje Sitno i Žrnovnica. Uz učenike i ostalih srednjih škola, u narednim akcijama dolazak na pošumljavanje najavili su i planinari, sportaši, volonteri HGSS-a, studenti i profesori splitskih fakulteta, pripadnici Hrvatske ratne mornarice, zaposlenici tvrtki sponzora, ali i brojni drugi građani," rekao je Špicer.

Izviđači, kako podsjeća Špicer, koji su inicirali kampanju Boranka još 2018. godine i okupili do sada više od 7 300 volontera iz svih dijelova Hrvatske zasadivši više od 85 tisuća novih stabala, uz nastavak Boranke najavljuju i nastavak edukativnih akcija u školama, ali i druge aktivnosti zaštite prirode koje će uskoro uslijediti. On je zahvalio volonterima koji su se pridružili akciji i pomogli "vraćanju šuma na dalmatinska područja." "Uz pomoć svih njih Boranka je danas najveća akcija pošumljavanja požarišta u čitavoj Europi i jedan od najpriznatijih primjera dobre prakse kako se brine o prirodi," istaknuo je Špicer. Najavio da će uz akcije pošumljavanja, volonteri organizirano od idućeg tjedna zalijevati posađene sadnice kako bi preživjele sušno razdoblje i vrućine koje u Splitu u pravilu traju do kraja listopada.

Podsjeća kako su akcije zalijevanja sadnica započele uz pomoć Europskih snaga solidarnosti i Hrvatskih šuma već prošle godine, a pokazalo se da se tako vjerojatnost preživljavanja sadnica diže na čak 90 posto što je, istaknuo je, fenomenalno. "Uz to, uskoro krećemo i s edukativnim radionicama po školama kako bi djecu i mlade naučili o važnosti šuma i učincima klimatskih promjena," najavio je Dan Špicer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske i glavni koordinator kampanje Boranka.

U ovoj akciji Hrvatske šume koje osiguravaju sadnice i drugi sadni materijal, a njihovi stručnjaci educiraju volontere i rade stručni nadzor same sadnje. HGSS-ovi volonteri glavna su logistička podrška u organizaciji pošumljavanja. Ravnateljstvo civilne zaštite osigurava alat i opremu za sadnju te ostalu logistiku, Grad Split osigurava besplatan prijevoz volontera autobusima, volonteri Crvenog križa na raspolaganju su volonterima u slučaju nesretnog slučaja.

Boranku kao pokrovitelji već godinama podržavaju Europski parlament, Ministarstvo poljoprivrede, Američka gospodarska komora, Veleposlanstvo Kanade, UHDDR, agencija IMAGO te Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora. Glavni sponzori, simbolično nazvani Glavni PoBORitelji ovogodišnje Boranke su Raiffeisen banka, Radenska Adriatic i Henkel, priopćili su organizatori. Iduća ovogodišnja akcija pošumljavanja održat će se u subotu, 25. rujna, na području splitskog naselja Donje Sitno.