Milanović se na Boranki prisjetio što je radio kao mladić: Dosta sam krampao po vrtovima imućnijih Zagrepčana

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u subotu u volonterskoj kampanji pošumljavanja požarišta Dalmacije - Boranka, na području splitskog naselja Gornje Sitno gdje je posadio nekoliko sadnica

"Najgore je prošlo onih pet domaćinstava koja su uplatila policu osiguranja u 'Croatiji' i u 'Alianzu'. Njima država nije dala ništa, što je jedna bezobrazna nepravda jer su se oni ponašali odgovorno, a drugi koji nisu osigurali svoju imovinu su dobili sve od države. Sreća u nesreći je što je to bila samo Gunja, jer da je bio Slavonski Brod - hrvatska država nije toliko velika i bogat da bi mogla svima sagraditi kuću ali jednom malom naselju je to mogla," rekao je Milanović.

Dodao je i kako mu nije poznato jesu li građani na splitskom području bili osigurani ili je to bila privatna imovina i jesu li to nekretnine i nasadi.

"Ne znam je li to bilo privatno osigurano ili je država obećala nešto nadoknaditi, ako jeste - onda to treba napraviti. Mi kad smo to obećali ja sam to napravio u roku od par mjeseci - doduše radilo se o kućama, ljudi su morali negdje živjeti tako da je pritisak bio veći," dodao je.

Glavni koordinator kampanje Boranka i poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske Dan Špicer zahvalio je predsjedniku Milanoviću što se pridružio kampanji Boranke. „Uvijek nas veseli koliko je volontera i organizacija sudjelovalo, potpori Predsjednika i Vlade. Boranka spaja cijelu Hrvatsku i svaka pomoć i podrška je dobrodošla da se šume vrate tamo gdje su bile“, poručio je Špicer. Najavio je kako će ovogodišnja akcija pošumljavanja koja je zbog epidemioloških okolnosti nešto manjeg obima, završiti sljedećeg vikenda pošumljavanjem opožarenog područja Žrnovnice kod Splita.

"U ove tri godine, tijekom kojih smo organizirali Boranku je na opožarenim područjima u Dalmaciji zasađeno više od 70 tisuća sadnica, a u akcijama je sudjelovalo više od 7.000 volontera iz svih dijelova Hrvatske," rekao je Špicer. Najavio je i da će se Boranka nastaviti i u 2021. godini. Današnjoj akciji pošumljvanja pridružili su se i dožupan Splitsko-dalmatinski Luka Brčić (HDZ) i saborski zastupnik Ante Bačić (HDZ).

Akcija "Boranka" je najveća ikad organizirana akcija pošumljavanja u Hrvatskoj čija je važnost prepoznata i izvan Hrvatske.

Projekt pošumljavanja opožarenih dijelova Dalmacije "Boranka" u Bruxellesu je 2019. dobio najprestižniju nagradu za marketinšku učinkovitost EuroEffie. O vrijednosti te nagrade govori i podatak da se za EuroEffie natječu najveći svjetski brendovi s velikih europskih tržišta, s medijskim i produkcijskim budžetima daleko većim nego u Hrvatskoj.

Puljak u akciji pošumljavanja ozlijedila nogu

Predsjednica stranke Pametno i saborska zastupnica Marijana Puljak, koja se danas također pridružila akciji Boranka u Sitnu Gornjem ozlijedila je nogu te je hramajući otišla zatražiti liječničku pomoć. "Okliznula sam se s jednom nogom, onda sam na drugu jednostavno sjela, savila nogu i nešto je kvrcnulo," kazala je Puljak.