Konzervativci digli pobunu, hoće li večeras Theresa May biti smijenjena?

Najtvrđi protivnici Brexita unutar Konzervativne stranke uspjeli su sakupiti 48 pisama koja su poslali na adresu parlamentarnog Odbora 1922, čime su aktivirali postupak glasovanja o povjerenju premijerki Ujedinjenog Kraljevstva Theresi May koje će se održati već večeras (srijeda). May je najavila da će se boriti protiv pokušava opoziva svim sredstvima kojima raspolaže.

O povjerenju May glasuju samo zastupnici vladajuće Konzervativne stranke. Prema pravilima, postupak glasovanja o povjerenju može zatražiti najmanje 15 posto stranačkih zastupnika.

Proces izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije tim potezom našao se u potpunom kaosu. The Guardian piše da torijevci jednostavno više nemaju povjerenja da May može isporučiti kvalitetan sporazum o razdruživanju s EU-om.

Glasovanje će se održati u srijedu navečer između 18 i 20 sati. Glasovi će biti odmah prebrojani i obavijest o ishodu objavljena u što je moguće kraćem roku.

Ako May 'preživi' stranački udar, novo glasovanje o povjerenju ne može se pokrenuti 12 mjeseci. No moguće je da premijerka sama podnese ostavku ako ostvari minimalnu pobjedu kako bi se izbjegle daljnje podjele u stranci. Ako konzervativci sruše vlastitu premijerku, to ne znači da će pasti vlada jer vladajuća većina ima pravo izabrati novog premijera. Sve dok ima većinu...