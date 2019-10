Pljuskovi s grmljavinom na Jadranu, a temperatura u ostatku tjedna bi vas mogla iznenaditi

Najniža temperatura zraka u srijedu od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 19, a najviša od 19 do 24 °C

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dok će na Jadranu umjereno i jako jugo poslijepodne postupno slabjeti. Najniža temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 19, a najviša od 19 do 24 °C.