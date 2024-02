Plenković: Već prvog dana za trezorske zapise uplaćeno 70 milijuna eura

'To su ljudi koji su predsjednika Tuđmana nazivali tamo mafijaškim bossom. Ljudi koji bi zabranjivali rad političkih stranaka, koji bi hapsili, uhićivali. Naše poruke upućene su organizatorima prosvjeda, strankama radikalne ljevice. Tu nema stranaka centra', rekao je Plenković.

Po pitanju trezoraca , rekao je da je do sada, dakle prvog dana, uplaćeno 70 milijuna eura, a interes je iskazan za 320 milijuna eura. Po pitanju oporbenog prosvjeda, rekao je da je to bio skup radikalne ljevice, a poruke podsjećaju na totalirane sustave.

Osim Socijaldemokrata, to su proruske stranke, ponovio je Plenković. Posebno ga je osupnuo predsjednik SDP-a, koji je rekao da je Zakon o hrvatskom jeziku 'kretenski zakon'.

'Nama je to svejedno, mi imamo svoj program, svoje vrijednosti, birače koji vjeruju nama. Od koga da imamo 'strahove'? Pa to su neozbiljni ljudi, nisu ništa učinili za bilo koje strateško ni međunarodno pitanje Hrvatske. Moraju izmisliti krizu da bi se okupili', rekao je.

Na pitanje novinara je li svih 11 stranaka radikalna ljevica, postavio je protupitanje - a koja to stranka nije?

Govorio je potom o LNG terminalu, Pelješkom mostu, autocesti od Zagreba do Siska, Istarskom ipsilonu, današnjem početku bušenja tunela Kozjak... 'Ostvarili smo čak i više nego što smo obećali. Ja da sam opozicija znao bi da nam je teško', kazao je, dodajući da je narativ o korumpiranoj vlasti izmišljen.

Po pitanju termina izbora i kritika predsjednika Zorana Milanovića, kaže da to on cijelo vrijeme udara na Vladu i HDZ. 'Svaka nebitna šuša sada misli da može pljuvati po svakom bez reakcije. To je njegovo političko nasljeđe', dodao je, izbjegavajući pitanje o izborima. 'Razlika između nevjerojatne mržnje koju iskazuju i naših postiguća je takva da imate planinu postignuća i ambis laži'.

'Hrvatska vlada poštuje hrvatskoj vojnika, razumije sigurnosni kontekst. Vodimo računa o obrani i sigurnosti, činimo sve što treba da možemo pridonijeti i europskoj sigurnosti i sigurnosti NATO-a'. Po pitanju smrti Alekseja Navaljnoga, rekao je da to nažalost ništa neće promijeniti u Rusiji.

Nove poruke Josipe Rimac? 'Preplavljeni smo porukama, ja bih se zapitao na mjestu DORH-a tko to pušta', kazao je. Novinari su ga opet pitali i za izbor Ivana Turudića, a on je počeo odgovarati o EPPO-u, rekavši da su to hrvatski ljudi koji tamo rade i koji su prešli na puno veću plaću. 'Tu su naši ljudi koji rade svoj posao štiteći interes Europske unije', kazao je,

Za izbor glavnog državnog odvjetnika, ponovio je da se javilo četvero kandidata čija su imena bila poznata još krajem prošle godine, a tada se nigdje nisu vidjele nikakve poruke Josipe Rimac.

Rekao je da su USKOK i DORH propustili obavijestiti o porukama i saznanjima dok je bilo vrijeme, što znači da netko politizira i baca nešto u eter da bi nanio štetu političkoj većini.

Ali kako je moguće da i dalje premijer vjeruje Turudiću kad je toliko puta lagao? Radi li on onda u interesu Hrvatske kad izabire takvog čovjeka? Na to nije odgovorio. Vratio se na one koji prije njega nisu reagirali. A Turudića je odabrao zato što je bio najbolji od četvorice prijavljenih, kazao je i otišao bez odgovora na pitanje vjeruje li mu.