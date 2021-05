Plenković u Splitu podržao Bobana i Mihanovića; komentirao i skandiranje djece 'HDZ, HDZ': Ne znam je li to stranka organizirala. Njima i nama u interesu je da navijaju za Hajduk

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u četvrtak je u Splitu izjavio kako je uvjeren u pobjedu u drugom krugu HDZ-ovih kandidata za splitskog gradonačelnika Vice Mihanovića i župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana

"Vice Mihanović je u predizbornim debatama pokazao da zna što je nadležnost grad, koje su ovlasti gradonačelnika i koje su ključne teme za boljitak Splita i zato sam uvjeren da će on s iskustvom ravnatelja Lučke uprave, koji poznaje probleme Splita provesti program kao gradonačelnik u sljedeće četiri godine," istaknuo je Plenković na konferenciji za novinare na Prokurativama. Za Bobana je rekao da je uvjeren kako će ponovno biti izabran za župana, jer ga cijene ljudi diljem županije.

Uz opasku novinara da se HDZ-ov kandidat za župana Boban hvalio kako je iz Solina potjerao filmaše, a kandidat za gradonačelnika Mihanović navodno plagirao doktorski rad Plenkovića su pitali jesu li to najbolji HDZ-ovi kandidati. On je odgovorio kako se Boban u proteklom mandatu već dokazao da je "sjajan župan."

Na upit kako komentira da ga je danas na Prokurativama dočekala skupina djece koja je skandirala HDZ-u, odgovorio je kako mu je drago da su djeca tu, a "što se navijanja tiče mislim da je njima i nama u interesu da navijaju za Hajduk." Rekao je da ne zna je li to organizirao HDZ.

Na upit zašto je Dalmaciju izabrao za "foto finiš uoči drugog kruga izbora, Plenković je rekao kako on dolazi iz Splitsko-dalmatinske županije, jer mu je majka iz Makarske, a otac s Hvara, a da osjeća jednaku vrstu identifikacije s Dalmacijom kao sa Zagrebom, kao i sa svim drugim krajevima Hrvatske "Došao sam jer je Split bitan, bitan je za program HDZ-a. Bitni su kandidati Vice Mihanović i Blaženko Boban i da upravljanje drugim najvećim gradom u Hrvatskoj preuzmu ljudi koji to znaju, da nema eksperimenta i nekih situacija koje će usporiti razvoj Splita," rekao je. Po njegovim riječima HDZ će biti pobjednik u četirima dalmatinskim županijama.

"Vice Mihanović je puno bolji kandidat nego njegov konkurent u drugom krugu (Puljak) koji na jedan vrlo arogantan i bahat način u televizijskom sučeljavanju lovi znanje engleskog jezika," rekao je. Dodao je da Mihanović zna engleski, a na traženje novinara da to danas i potvrdi i kaže nešto na engleskom Plenković je uzvratio da Mihanović "nije ovdje na testu engleskog."

Komentirajući tužbu Vice Mihanovića protiv portala Index koji je pisao o njegovom navodnom plagiranju doktorske disertacije, Plenković je rekao da ako netko iznosi neistine pravo je svakog građanina da sudskim putem to ispravi. "Ja imam politiku da to nikad ne radim, ali to su osobne stvari," rekao je. Vice Mihanović je zahvalio što su mu potporu danas, između ostalih dali Nevenka Tuđman i obitelj generala Blage Zadre.

"U nedjelju građani Splita biraju između teorije, priča, obećanja ljudi koji nisu radili nešto slično upravljanju sustavom i komunalijama kao što je grad Split i ljudi koji mogu realizirati projekte i imaju iskustva i poznaju problematiku Splita," poručio je Mihanović.

Blaženko Boban, kojemu je protukandidat za župana Ranko Ostojić (SDP) je izjavio kako mu je nelogično da se za župana natječu oni koji najavljuju kako bi im prvi potez bio "brisanje" tj. ukidanje županija. "Poklopio se datum drugog kruga s Danom državnosti, koji jedan od najvažnijih dana naše povijesti i mi ćemo ga u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu proslaviti", poručio je.

Među nazočnima na Prokurativama jedna skupina ljudi je klicala imena Franje Tuđmane i Blage Zadre.