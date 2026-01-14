Plenković: U školstvo se ulaže najviše još od vremena Mažuranića

Osnovna svrha te investicije bila je osigurati jednosmjensku nastavu u toj školi sa šezdesetak djelatnika i 350 učenika, što je od ovog polugodišta i ostvareno, ali i podići razinu izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture te Ozlju priskrbiti multifunkcionalan prostor za druge aktivnosti.

Nakon što se u Karlovcu sastao s gradonačelnikom Damirom Mandićem i županicom Martinom Furdek Hajdin , sudjelovao je u Ozlju na otvorenju dograđene Osnovne škole "Slava Raškaj" i nove školske sportske dvorane, što je ulaganje ukupne vrijednosti 7,3 milijuna eura, od čega se šest milijuna odnosi na bespovratna europska financijska sredstva.

Ravnateljica škole Gordana Basar istaknula je da dogradnja školskog objekta ne predstavlja luksuz, nego potrebu i zalog za buduće generacije dok je za ozaljsku gradonačelnicu Lidiju Bošnjak otvorenje dograđene školske zgrade i dvorane povijesni dan za taj grad te ostvarenje dugogodišnjeg sna.

"Želim da djeca tu grade samopouzdanje i stječu lijepe uspomene koje će trajati za cijeli život“, poručila je Bošnjak.

Županica je napomenula da će velika ulaganja osigurati to da 2027. godine sva djeca u Karlovačkoj županiji pohađaju jednosmjensku nastavu. "Ulaganje u djecu će nam osigurati snažno društvo jer znanje nema alternativu", rekla je Furdek Hajdin.

Predsjednik Vlade rekao je da mu je sudjelovanje na takvim manifestacijama postalo rutina.

Ulaganja u obrazovanje od predškolske do visokoškolske razine su ukupne novčane vrijednosti 2,7 milijardi eura, što je presedan, to je najveći ciklus infrastrukturnih ulaganja u školstvo od vremena Ivana Mažuranića, poručio je Plenković. "Možda sam jedan od rijetkih koji ima osjećaj koliko je toga napravljeno unazad nekoliko godina", dodao je.

Nastavio je kako očekuje da će jednosmjenska nastava s besplatnim prijevozom i obrokom osigurati djeci vrlo dobro obrazovanje.

"Ulaganje u obrazovanje je jedan od četiri prioriteta Vlade i s obrazovanjem možemo biti konkurentni i prepoznatljivi“, poručio je Plenković.