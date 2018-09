Plenković: Treba učiniti apsolutno sve da se preveniraju bilo kakve tenzije u društvu

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković osudio je u subotu napad na zastupnike SDSS-a Milorada Pupovca i Borisa Miloševića, poručivši kako se treba učiniti apsolutno sve da se preveniraju bilo kakve tenzije u društvu, da se prevenira govor mržnje i stigmatizacija.

"Taj napad sam osudio još jučer u priopćenju Vlade. S Pupovcem sam se čuo odmah čim sam saznao za tu vijest. On mi je objasnio okolnosti kako se to dogodilo. Očekujem od policije da istraži taj nemili događaj, da se počinitelj pronađe i adekvatno sankcionira", rekao je Plenković odgovarajući na novinarske upite nakon Izbornog sabora HDZ-ove Zajednice branitelja Gojko Šušak.

Na novinarski upit je li ga taj napad iznenadio, te konstataciju da su zadnjih dana "Pupovca demonizirale" dijelom i neke braniteljske udruge, premijer Plenković je istaknuo kako je na današnjem Izbornom saboru HDZ-ove Zajednice branitelja Gojko Šušak jasno poručio da trebamo učiniti apsolutno sve da se preveniraju bilo kakve tenzije u društvu, da se prevenira govor mržnje i stigmatizaciju.

"Tome se snažno protivim kao predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a. Oni koji to rade moraju dobro promisliti o odgovornosti što to podrazumjeva. Gradimo Hrvatsku 2018. godine kao društvo koje je uključivo, tolerantno, u kojem većina treba štititi manjine. To je bit i to je ključ, uključujući i predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj", poručio je.

Istaknuo je kako je politika HDZ-a sasvim jasna da visoka razina zaštite prava nacionalnih manjina moraju biti snažno ukorjenjena u našu politčku kulturu i djelovanje.

Na pitanje gdje je danas njegov zamjenik Milijan Brkić, odgovorio je da je u Trilju na obilježavanju Dana grada.