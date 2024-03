Plenković: Svejedno mi je kad će Milanović raspisati izbore

"Kao i uvijek, sve te njegove izjave su projekcija njega samoga na druge, to smo već naučili u protekle četiri godine o kakvoj se osobi radi, i to nije vrijedno komentara", rekao je Plenković na današnje izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je on "protektor lopova i korupcije".

Plenković je rekao da nisu vrijedni komentara ni osvrti na današnje izglasavanje Kaznenog zakona rekavši da su oni lažno uzbunjivanje javnosti.

Nije vrijedno komentara ni to lažno uzbunjivanje javnosti jer ovaj zakon usklađuje hrvatsko zakonodavstvo sa sličnom, istovjetnom ili negdje strožom zakonodavnom praksom, odnosno okvirom koji postoji u u 30-ak zemalja Europske unije, tako da te lažne teze nikoga - osim možda uskog kuga ljudi koji misle da više neće moći mešetariti s informacijama s kojima mešetare, i to protuzakonito - više ni ne zanimaju, ustvrdio je.