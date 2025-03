Plenković komentirao razgovor Putina i Trumpa: 'To Hrvatska neće nikada podržati'

Premijer se osvrnuo na tragediju u Sjevernoj Makedoniji. 'Izrazili smo spremnost, naše su službe u komunikaciji, čuli ste ministricu zdravstva, Hrvatska je spremna primiti još pacijenata, riječ je o mladim ljudima, ako do toga dođe sve će biti organizirano', rekao je Plenković.

Rekao je kako Vlada podržava sve kolektivne sportove te da će se to nastaviti i u Zagrebu i ostalim krajevima Hrvatske.

Komentirao je i nove tramvaje u Zagrebu te gradnju stadiona : 'To su sve projekti koje je sufinancirala Vlada. Ako se zagrebačka vlast želi hvaliti da su oni to sve obnovili, oke. Kao što su priskrbili Zakon o igrama na sreću, a plod je prijedloga Vlade, a tako ćemo ih mi podsjetiti u kampanji da je sve ovo što vide Vlada koncipirala. Toliko velike investicije su politički odabiri Vlade, mi smo dogovorili masu sredstava. Što se tiče stadiona Maksimira, to je pola pola.'

O štrajku u školama

Komentirao je i štrajk u školama: 'Žao mi je što su ta tri sindikata odlučila organizirati štrajk, nama su najbitniji učenici koji žele ići u školu, roditelji koji očekuju da taj proces bude nesmetan. Vlada se uhvatila u koštac s temom koju se nitko nije usudio taknuti u zadnjih 30 godina. Nema savršenog rješenja za to pitanje. Sad smo pregovarali o rastu osnovice. U našem mandatu povećali smo im osnovicu za 48 posto', rekao je premijer.

Ponovio je da je Vlada pokušala donijeti pravičan sustav plaća te da je taj proces zahtjevan. 'Tu nema savršene formule da nitko nema primjedbi, međutim nakon toliko velikih povećanja, plaća u obrazovanju su od 2016. do danas rasle između 80 i 100 posto neto, automatski otpada teza da je inflacija pojela rast plaća, nije', rekao je Plenković pa doda:

'Najveći sindikat u obrazovanju nije za štrajk, ne postoji jedinstvo. Da je sve tako loše postojala bi unisiona potpora, nema je. Ministri Fuchs i Piletić najavili su da Vlada neće platiti ovaj štrajk, donijet ćemo odluku na telefonskoj sjednici Vlade da taj štrajk neće biti plaćen.'

Komentirao razgovor Trumpa i Putina

Plenković se osvrnuo na telefonski razgovor Trumpa i Putina koji se vodio za vrijeme Predsjedništva HDZ-a.

'Što se tiče razgovora, ne znam. Tek sada vidim vijest. Ne mogu to sad komentirati jer bh spekulirao o nečem što ne znam. Vidjet ćemo što je bio sadržaj tog razgovora. Trumpa se gleda kao na predsjednika mirotvorca, i on sada projicira tu ulogu SAD-a na dvije krizne situacije - Bliski istok i Ukrajinu. Iz mog kuta gledanja, imam dojam da mu je najvažnije da pokaže biračkom tijelu i globalno da je on postigao mir.

Ako dođe do primirja, pa nakon toga nekog mirovnog procesa koji će rezultirati time da će Rusija biti nagrađena dobivanjem okupiranog ukrajinskog teritorija, onda je to loše. To Hrvatska neće nikada podržati', rekao je Plenković.