Plenković: Sastanak Vijeća za obranu bio je nadrealan; ovo su važne tri točke

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović na izvanrednoj konferenciji za novinare prozvao Vladu za ignorantski pristup opremanju Oružanih snaga, presicu je održao i premijer Andrej Plenković. Poručio je da javnost treba dobiti 'cjelovitu sliku'

'U biti smo se složili u pogledu stanja Oružanih snaga, a to znači da smo uradili dosta, ali da trebamo uraditi još. Krećemo u sklapanje ugovora za nabavku borbenih aviona, 12 Rafala, na inteligentan način. Hrvatska će dobiti sposobnosti da se snaga Hrvatske vojske nikako ne može mjeriti istim mjerilima prije i poslije Rafala. Treće, kroz višegodišnji plan ulaganja u oružane snage, naoružanje, infrastukturu i hrvatskog vojnika, napravit ćemo važne i vrijedne iskorake. Možemo biti izrazito ponosni koliko smo dosad kao Vlada učinili za povećanja izdvajanja za obranu', rekao je Plenković.

Osvrnuo se prvo na jučerašnji sastanak s vojnim zapovjednicima, rekavši da je to poslužilo da današnji sastanak Vijeća za obranu bude što konstruktivniji. Rekao je i da je sastanak Vijeća za obranu bio u pojedinim segmentima 'nadrealan'.

Naknade za dežurstvo digli su na 100 do 130 kuna, bile su nula. Stražarska služba je 130 kuna, 150 vikendom. Rad na terenu bio je nula, digli su ih na 130 do 150 kuna. Uveli su prehranu vojske. Naknadu za stanovanje, ugovor na neodređeno vrijeme, nakon dvije godine sklapa se na neodređeno. Poboljšali su uvjete u vojarnama, osim lokacija koje su proglašene besperspektivne. 'Nema lokacije u koju nismo ulagali. Uložili smo više od 600 milijuna kuna', rekao je Plenković, podsjećajući da je vojska vraćena u nekoliko hrvatskih gradova, uključujući Vukovar, Sinj, Varaždin, Ploče i Pulu.

Rekao je da Vlada nastoji održati nivo pristojne komunikacije. 'Možemo biti jednako drski, neugodni, bezobrazni, ali biramo da ne budemo. Dok on nije postao predsjednik, ovakvog diskursa ni približno nije bilo u javnom prostoru. Javnost se privikla na taj uličarski, poluprimitivan vid komunikacije. Danas mi se ne da ići tim smjerom, smatram da je dobro da smo održali dva današnja sastanka', rekao je Plenković.

Za 'nadrealne' situacije na sastanku rekao je da neće precizirati o čemu je riječ, već novinari mogu ispitivati nekog drugog o tome.

O stanu za ministra Banožića

Rekao je da je Milanović izvrijeđao ne samo ministra Banožića, nego sve Vinkovčane, sve zaposlene u autoškolama...

'Da li netko potiče ministra? Ne. On reagira kao član Vlade', rekao je, dodajući da Banožić nije iz Zagreba, a Državne nekretnine uredile su stan. 'Nisu ga uredili da on to nosi sa sobom u koferu kući. Ali indikativno je baš da se netko potrudio da baš taj ministar baš danas izađe na naslovnici jednog tjednika. Kakav dramatični tajming', rekao je Plenković.

Komentirajući Milanovićevu opasku da još nije ni iskoristio sve svoje ovlasti, rekao je sljedeće: 'U mrtvom smo strahu, ne znamo kako ćemo zaspati'.

''Sad smo u fazi gdje postoji ignoriranje ministra obrane od strane predsjednika. To tako po zakonu ne može. Treba poštovati ministra i Ministarstvo obrane. Postoji zakon, postoje nadležnosti ministra i nadležnosti načelnika Hranja i postoje nadležnosti predsjednika', kazao je, dodajući da predsjednik treba surađivati s ministrom.