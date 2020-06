Bačić: Škoro djeluje sam sebi neuvjerljivo kad kaže da Plenković ne zaslužuje biti premijer

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić u Newsroomu je rekao da su se u sastavljanju kandidacijskih lista vodili načelom uključivosti, a ne isključivosti te da očekuju relativnu pobjedu na izborima

HDZ se s programom jasno pozicionirao kao stranka desnog centra, istaknuo je Bačić: "Nisam pristaša HDZ-a i programa koji okuplja cijeli desni politički spektar iz velikog broja razloga. Kad god HDZ ide prikupljati sve glasove desnice, pogotovo krajnje, mi gubimo taj desni centar koji je inače naše biračko tijelo. Priključivanje HDZ-a krajnoj desnici motivira više ljevicu, toga smo svjesni, takvu grešku ne smijemo ponavljati."



"Iza Penavine pobjede u Vukovaru stoji moćni HDZ"



Komentirajući ne spada li Stevo Culej u neki krajnji desni politički spektar, Bačić ističe da je Culej prije svega okrenut braniteljskoj populaciji. Smatra da može puno pridonijeti u 5. izbornoj jedinici, a može li konkurirati Ivanu Penavi, Bačić odgovara:



"Ne bih previše stvarao mit o Ivanu Penavi. Pobijedio je kao gradonačelnik, ali iza te pobjede stoji moćna organizacija HDZ-a u Vukovaru. Vukovarci znaju koliko je ova Vlada pažnje i rada posvetila tom gradu."



Na Nikolu Mažara računaju i dalje u izvršnoj vlasti. Potpredsjednik HDZ-a smatra da je 9. izborna jedinica HDZ-ova utvrda, a računa i na potporu Darka Milinovića u Ličko-senjskoj županiji:



"To je naša utvrda, naša najsnažnija izborna jedinica. Ministar Ivan Malenica je mlad, pokazao se u ovih skoro dvije godine da je uspješna ministar. S Dadom Milinovićem sam često u kontaktu, razgovaramo, mislim da će biti uz HDZ u Ličko-senjskoj županiji. On u Lici ima svoje biračko tijelo i vjerujem da će u tom dijelu dati doprinos pobjedi HDZ-a. Milinović je sam sebe izbacio iz HDZ-a s jednom predstavom koju od njega nisam očekivao. Govorio sam mu da mu to ne treba. Zbog njega smo išli na izbore, zbog proračuna koji je pao, no to je iza nas."



"Znao sam od prvog dana da Krstičević neće na ove izbore"



Bačić je otkrio da je znao da bivši ministar Damir Krstičević neće ići u ovu izbornu utakmicu: "Rekao mi je to prvog dana kad je dao ostavku. Danas je došao dati potporu, očekujem da će biti aktivan u kampanji. Bit će s nama na nekim skupovima. Otišao je iz politike, ali nije otišao iz HDZ-a. On je dobio velik broj glasova u 10. izbornoj jedinici, ali na nama je da osvojimo dobar rezultat."



Dodaje da je HDZ-u cilj relativna pobjeda. "Interne ankete govore da ćemo taj rezultat osvojiti", naglasio je i dodao: "HDZ neće koalirati s Restart koalicijom, kao ni s Mostom. Vjerujemo da ćemo među srodnim strankama naći načina formirati Vladu. Srodne stranke su one koje imaju nama blizak svjetonazor i koje podržavaju naš program te uvažavaju činjenicu da premijer dolazi iz one stranke koja je osvojila relativnu većinu ili je pobijedila na izborima. Andrej Plenković je jamac te sigurne Hrvatske", poručio je Bačić za N1.



Na koncu je komentirao izjave Miroslava Škore da Plenković ne zaslužuje biti premijer:



"Dok to govori, djeluje sam sebi neuvjerljivo. Činjenica da je predjednik Vlade u 4. godini mandata najpopularniji političar, to je nezabilježeno, pogotovo na kraju mandata i pogotovo da je popularniji od predsjednika države. To je najbolji odgovor Miroslavu Škori. Plenković je jedini u Hrvatskoj koji može preuzeti Vladu pa ovo doživljavam kao predizborni način preuzimanja dijela birača."