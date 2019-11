Plenković odgovorio Milanoviću: Za jednog kandidata s karakterom malo previše plače

Hrvatska vlada i njezin predsjednik Andrej Plenković u turbulentnim su vremenima. Školski sindikati ogorčeni Vladinom ponudom u četvrtak su odlučili da nastavljaju štrajk. Istovremeno, u Saboru je usvojen proračun koji je veći nego ijedan prije. O aktualnim temama govorio je Plenković u RTL Direktu

U RTL Direktu Plenković nije uspio izbjeći temu štrajka u školama.

'Razumijem da pojedini predstavnici sindikata žele ostvariti što više za svoje članove. No isto tako u ovoj zemlji vlada mora voditi računa o cjelini. Ono što smo stavili na stol kao ponudu sindikatima jest šest posto za sve, koliko su i tražili. Plus, obveza Vlade je razmotriti zajednički uredbu o koeficijentima, u kojoj ima puno nepravdi i nelogičnosti, pa da vidimo kakvi bi trebali biti u budućnosti. Politika ove Vlade, što se tiče plaća, 2017. bila je "2+2+2", novi aranžman je bio "3+2", 11,5 posto dosad... I s novom ponudom doći ćemo do kraja 2020. na 18,3 posto povećanja plaće u državnom i javnom sektoru, plus porezna opterećenja.', kazao je Plenković.