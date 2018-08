Plenković: Pronašli smo rješenje, radnici Uljanika dobit će plaću za srpanj i kolovoz

Do petka radnici Uljanika trebali bi dobiti plaću. Obećanje je to koje je radnicima dano u ponedjeljak, kada su stigli na prosvjed u Zagreb. Iako je bilo pitanje hoće li se naći rješenje, premijer Andrej Plenković potvrdio je da će radnici dobiti plaće, no otkud novac, nije detaljno obrazlagao

Već na početku sjednice Plenković se pohvalio značkom koju je dobio od ministra branitelja Tome Medveda povodom Dana nestalih. 'Pitanje nestalih tijekom Domovinskog rata još uvijek je aktualno. Mi smo kao Vlada napravili puno da se nađu nestali, no još uvijek traje proces za 1500 nestalih', kazao je Plenković na početku sjednice Vlade. Osvrnuo se kratko i na rast BDP-a. 'Tema koja je pozitivna je rast BDP-a u drugom kvartalu za 2,9 posto. Taj rast je u odnosu na prosjek u EU snažniji. Možemo biti zadovoljni. To je 16 tromjesečje u nizu kako BDP raste. Izdvojio bih rast izvoza roba i usluga. Podaci su ohrabrujući', poručio je Plenković.