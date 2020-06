Plenković: Pozivam Bernardića na TV sučeljavanje

Predsjednik HDZ-a i aktualni premijer Andrej Plenković u srijedu je u Puli pozvao predsjednika SDP-a i lidera Restart koalicije Davora Bernardića na sučeljavanje 16. lipnja na Hrvatskoj televiziji i ustvrdio kako će tada "građani doznati tko što zna i tko što može za Hrvatsku"

"Pristao sam na sučeljavanje 16. lipnja na HTV-u , prije samog početka kampanje. Stoga pozivam i Bernardića da dođe na to sučeljavanje pa da Hrvatska vidi što to on nudi Hrvatskoj, a što ja, kao predsjednik HDZ-a i Vlade. Tada ćemo konačno razgrnuti i razotkriti sve floskule odnosno tanke i šuplje priče koje Bernardić i njegova ekipa puštaju u eter ne samo u kampanji nego zadnje četiri godine", rekao je Plenković u Puli.

Plenković: Postoji razlika između rada i predstava

"Nadam se da će predsjednik SDP-a prihvatiti poziv pa ćete vidjeti tko što zna i tko što može za Hrvatsku", poručio je Plenković. Na pitanje novinara je li njegov današnji posjet Puli predizborna predstava, odgovorio je kako se predizborna predstava dogodila jučer, a ne danas.

"Ovo danas je posjet Istri i brodogradilištu nakon odluke Vlade i niza pozitivnih odluka za Istru koje je Vlada donosila. Postoji velika razlika između rada i predstava", istaknuo je predsjednik HDZ-a.

Plenković je rekao i kako HDZ ide po novo povjerenje birača.

"Mi idemo po novo povjerenje hrvatskih birača. Imamo postignuća, odličan, realističan program s vrlo jasnom vizijom transformacije niza aspekata u hrvatskom društvu i gospodarstvu. Pokazali smo kako treba voditi Hrvatsku u krizi, obranili smo zdravlje i radna mjesta, osigurali sigurnu budućnost zahvaljujući našem utjecaju i razgovorima s Europskom komisijom", istaknuo je Plenković.

Dodao je i da će Hrvatska na raspolaganju u idućih sedam godina imati skoro 22 milijarde eura.

"To vam je praktički jedan jednogodišnji proračun. To je velika investicijska poluga koja omogućuje da prebrodimo ovu situaciju, a to je kriza bez presedana u zadnjih sto godina koja je zahvatila svijet. Nakon izbora mi smo spremni formirati Vladu i raditi u interesu hrvatskih ljudi", naglasio je Andrej Plenković.

Zagreb će se obnavljati godinama, a ne u par dana

Govoreći o Zakonu o obnovi grad Zagreba naveo je kako je konačno došlo vrijeme da se "razgrne ta lažna teza o nužnosti donošenja bilo kakvog zakona prebrzo".

"Grad u kojem je 25 tisuća zgrada oštećeno s procjenom od 11 i pol milijardi eura neće se obnoviti u dva, tri ili pet dana, već u deset godina. Vlada koja će voditi Hrvatsku, a to će biti naša, iznaći će sredstva za obnovu Zagreba na način na koji će u taj proces biti uključeni svi, od građevinara, arhitekata i urbanista do pravnika, povjesničara, strojara i dimnjačara. Neće to raditi neka politička opcija koja nije dala ništa, niti doprinos za Fond grada Zagreba za obnovu, za razliku od HDZ-a koji je uplatio 1,1 milijun kuna", rekao je Plenković