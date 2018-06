Plenković podbada: Predsjednici se očito sviđa nešto što Most radi

Premijer Andrej Plenković u Kutini je sudjelovao na obilježavanju 50 godina Petrokemija i otamo je komentirao najnovije kritike predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na račun Vlade

'Očito joj se nešto sviđa što Most radi, moje iskustvo s Mostom je loše, možda nastoji proširiti bazu', rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja u Kutini, gdje je sudjelovao na obilježavanju 50. godina Petrokemije.

'Vidim da se Most hvali da su autori referendumskoga pitanja koje je duboko diskriminirajuće prema zastupnicima manjina,' naglasio je Plenković ustvrdivši kako na Most desetljećima vuče nazad te da to nije put koji on cijeni.