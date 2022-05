Plenković sasuo paljbu po Milanoviću, ali i je otkrio zbog čega je ministar Medved završio u bolnici

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a u ponedjeljak je održalo zajedničku sjednicu u Središnjici stranke. Izjavu medijima dao je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković

'Izvijestili smo i o aktivnostima koje se tiču cijena naftnih derivata. Od sutra, zbog svih ovih poremećaja, Eurosuper95 s 12,37 na 12,63 kuna, Eurodizel s 13,04 na 13,28 i plavi dizel s 9,15 na 9,39 kuna', rekao je.

Istaknuo je i da planovi za uvođenje eura ostaju isti. Zatim je komentirao izjave predsjednika Zorana Milanovića.

'Ja već duže vremena ne pratim to u smislu da pratim televiziju što on govori. Ali moram se osvrnuti na neke stvari. On već po ne znam koji put tvrdi da smo ja ili ministar branitelja, progasili generale, osobito Antu Gotovinu, udbašima. To je teza koju ponavlja, valjda po tezi da će tisuću puta ponovljena laž postati istina. Ja to odbacuje, ako se može dokazati da je itko od nas to rekao je bih voljeo vidjeti tu izjavu. Ja pouzdano znam da to nitko nije izgovorio, niti mislio, niti se moglo iščitati između redova. To je nešto što on kao patološki lažov, a to jedino može netko tko je patološki lažov, ili izrazito perfidan i zlonamjeran, stalno ponavljati. Argumentima otkolniti laž, to je prav stvar.

Druga je, što se tiče teme blokade, ako dobro shvaćam njegove ideje, da se spriječe Švedska i Finska da postanu članice NATO-a. Hajdemo prvo rasvijetliti uloge svakog od nas. On već mjesecima zastupa proruske stavove, to je jasno i to je nekoliko puta kazno, dok Švedska i Finska još nisu ni kazale, niti imale razloga za strah, da žele pod taj kišobran članka 5.”, rekao je Plenković, javlja N1.