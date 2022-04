Milanović i Plenković zajedno na Klisu bez rukovanja, razgovora i pogleda

Na tvrđavi Klisu je intoniranjem hrvatske himne počela svečana akademija obilježavanja 31. godišnjice osnutka 4. gardijske brigade na kojoj sudjeluju predsjednik RH i vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković

Predsjednik i premijer sjede u prvom redu jedan do drugoga, a prilikom susreta se nisu rukovali. Do premijera s druge strane sjede Ante Sanader i ministri Davor Božinović i Oleg Butković, a do predsjednika Milanovića predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade Borislav Lapenda, a do njega načelnik GS OS RH Robert Hranj.