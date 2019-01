Plenković: Nisam imao saznanja o mailovima, nama je bilo prezentirano da SAD neće raditi probleme

Nakon sastanka Kluba zastupnika HDZ-a 15. siječnja, premijer Andrej Plenković komentirao je propalu nabavu aviona i sastanak s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom

Na pitanje je li Penava razumio da je HDZ-ov strateški interes već godinama suradnja sa srpskom zajednicom i SDSS-om, Plenković je odgovorio da jest.

'Razumio je on to, trebao bi i bolje razumjeti, jer su ga mnogi pripadnici srpske manjine podržali u utrci za gradonačelnika Vukovara. Politika HDZ-a se temelji na ključnim temeljima politike dr. Franje Tuđmana, a to je mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja, suživot, pomirba, kažnjavanje počinitelja ratnih zločina, ali in astojanje da u 21. stoljeću gradimo društvo u kojem se svi mogu osjećati dobro. On ima i posebne odgovornosti. Iz Vukovara ponekad može izgleda drugačije nego iz Zagreba, da ima situacija koje on doživljava kao svojevrsne provokacije da li netko stoji ili ne stoji na intoniranju himne, što naravno iz kuta Vukovara i je određeni problem. Politiku HDZ-a određuje vodstvo stranke, a gradonačelnik Penava se bavi s temama koje su vezane za Vukovar', rekao je Plenković. S Miloradom Pupovcem još nije razgovarao na ovu temu, tvrdi.