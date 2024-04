Plenković: Neće biti deratifikacije Istanbulske konvencije

Plenković je prvo ukratko predstavio svih 12 kandidata na HDZ-ovoj listi koju on predvodi, a slijede ga Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Marko Pavić, Ante Mihanović, Danijel Marušić i Marijana Petir.

Za to hoće li SDSS biti u Vladi ili neće, kao što uvjetuje DP, Plenković je rekao da se sve može dogovoriti i da HDZ ima iskustva u vođenju kompliciranih pregovora te da je moguće da i jedni i drugi surađuju s njima.

'To nije realno, to smo im već rekli. Naša je pozicija jasna, a zadnjih godina nisam vidio da netko problematizira to pitanje', odgovorio je na pitanje hoće li se ići u deratifikaciju Istanbulske konvencije, što je također jedan od uvjeta koje postavlja DP da bi ušao u koaliciju s HDZ-om.