[FOTO/VIDEO] Plenković odgovorio Vučiću: 'Vidio sam u srpskim medijima da smo ustaška vlada. To je histerična reakcija Beograda'

Premijer Andrej Plenković u središnjici HDZ-a je okupio vrh stranke, nakon čega je dao izjavu novinarima

“Postojale su želje krajem veljače – kada je uhićen ministar Horvat, dan kada je meni umro otac, kada je USKOK bio zainteresiran za Aladrovića i Horvata. Poslali smo poruku da nije bilo vrijeme za takav posjet. Neslužbeno smo doznali da postoji želja da se dođe u nedjelju, ali bez službene najave. Koliko god da se želi diskretno obaviti, on ima reperkusije na domaćine. Rekli smo da nije trenutak niti je metodologija bila za to ispravna. Kada dođe trenutak, možemo o tome govoriti', rekao je.

“Gledajte, važno je da se u međusobnim odnosima tretiramo s poštovanjem i da vodimo računa da smo država. Države komuniciraju isto kao i ljudi. Kad netko dolazi u posjet, on prvo nazove i najavi se. Ista vrsta komunikacije treba biti i među državama. Ovdje to nije bilo obavljeno na odgovarajući način. Za takav posjet koji, hoćemo mi to reći ili ne, ima svoje političke konzekvence… Hrvatska drži do sebe i svojih susjeda i želi normalizirati odnose. Svaki posjet koji može imati političke konzekvence se mora pažljivo dogovarati. To ne ide tako – pa nikada nije moment, zašto ne bih sada. Manje treba lijepiti etikete o tome da su ustaše izvršile napad, odbile… Malo mi to djeluje smiješno, kao da smo vratili vrijeme 30 godina unazad”, kazao je.

O Vulinu

“Vulin je već nekoliko godina nepoželjna osoba u Hrvatskoj, kada se prije par godina na sličan način trebalo dovesti vojnike u Jasenovac. Malo mi je to smiješno. Ako se nešto kani raditi konstruktivno, smanjivati relacija, da postoji sloboda kretanja, da postoji europski put – a da su oni na europskom putu – trebalo je sve dogovoriti. u državu se ne može dolaziti kako se kome prohtije. Ako obitelj i ja odemo na ručak u Otočac, Sloveniji se pošalje poruka da se zna da smo u privatnoj posjeti i to je to. Ovo nije bio posjet obitelji, odlazak na rođendan – mislim da je svakome jasna razlika između ovakvog i privatnog posjeta. To nije privatan posjet, nije to posjet rodbini. On je želio postaviti cvijet u Jasenovcu. Cvijet je OK, ali se treba dogovoriti”, rekao je Plenković.

“Imate nekog tko je predsjednik države i treba voditi računa da, bez obzira na to koliko su teški odnosi, a podsjećam na velikosrpsku agresiju na Sloveniju, Hrvatsku i Kosovo… To nije bilo prije 150 godina, nego svega 30-ak. Kad se to stavi u kontekst, onda stvari postanu jasnije”, rekao je Plenković.

Kazao je nakon obraćanja kako idu čitati što ima novo s ustaškom vladom u Hrvatskoj i dodao: “To nam je sad glavna fora.”