Plenković odgovorio Milanoviću: On se nastoji prikazati osvježivačem, reformatorom Vrhovnog suda

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-adao je izjavu na temu sukoba oko načina izbora za predsjednika Vrhovnog suda i sukoba sa Zoranom Milanovićem

'Rekao sam prije desetak dana da ne vidim ovo kao temu oko koje bi trebao postojati prijepor. Sustav koji smo usvojili nakon 2011. koji je propisao način biranja predsjednika Vrhovnog suda bolji je od onog koji je bio do tada. Riječ je o transparentnosti i o mogućnosti da više ljudi iskaže interes za sudjelovanje', rekao je Plenković nakon sastanka u HDZ-u.

'Očito idemo u nekakav polusukob jer on ovaj put nije iniciran niti ima potrebe da do njega dolazi, svi koji su željeli biti preporučeni od strane predsjednika mogli su predati kandidaturu pa i prof. Đurđević. Ne vidim zašto nije', kazao je Premijer.

Istaknuo je kako Milanović može imati svoj stav o bilo kojoj temi, no da Ustavni sud odlučuje je li nešto u skladu s Ustavom.

Kaže da Zlatu Đurđević poznaje.

'On se nastoji prikazati osvježivačem, reformatorom Vrhovnog suda...SDP je nakon zadnjeg izbora zadnjeg predsjednika Vrhovnog suda kritizirao izbor predsjednika i to je promijenjeno. Svatko tko se htio kandidirati pa i profesorica Đurđević, mogao se prijaviti na javni poziv...Predsjednik bi odabrao, Sabor potvrdio...

Podsjetimo, Milanović je u ponedjeljak izjavio da će predložiti predstojnicu Katedre za kazneno-procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, ocijenivši da ona 'nije dio klike koja ne dopušta promjene'.

Pritom se dotaknuo i Ustavnog suda navodeći da je prije bio 'nakrcan ljudima koji su birani običnom većinom' te da je on 2010. unio promjenu da ih se bira dvotrećinskom većinom.

'Ime gospođe Đurđević doći će u Sabor, Gogo će to vjerojatno sakriti u neku košaricu...Vidjet ćemo što će Državno sudbeno vijeće... Ima vremena do sredine srpnja pa ako do tada ne izaberemo gđu. Đurđević, bit će neki v. d. predsjednika Vrhovnog suda', kazao je.