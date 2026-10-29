Policija uhitila još ljudi zbog napada na Nizozemce: Organizirali su sačekušu?

Zbog napada na vozilo u kojem se nalazilo dvoje nizozemskih državljana, uhićena u trojica
Dva tjedna nakon utakmice Hajduk-Ajax, nacističkog ispada Torcide i obračuna s nizozemskim navijačima, nastavljaju se uhićenja. Kako doznaje RTL Danas, u Zadru je uhićeno troje hrvatskih državljana jer su pokraj tamošnje zračne luke 13. kolovoza napali dvoje Nizozemaca.
Oni su tada na predjelu Babindub, presreli unajmljeni automobil sisačkih registracija kojim je upravljao 52-godišnji Nizozemac. U vozilu je bila još jedna osoba. Uhićeni su tada izudarali i oštetili vozilo.
Ubrzo nakon napada, policija je uhitila 23-godišnjaka te mu u pretresu doma pronašla predmete povezane s napadom, zbog čega je dobio kaznenu prijavu za nasilničko ponašanje i oštećenje tuđe stvari. Istragom su pronađeni i ostali sudionici napada koji su tek sada privedeni.
Iako se ranije pretpostavljalo da je riječ o sačekuši za navijače Ajaxa, pravi motiv napada nije utvrđen. Policija i odvjetništvo u Zadru se zasad nisu oglašavali o uhićenjima.