Policija uhitila još ljudi zbog napada na Nizozemce: Organizirali su sačekušu?

Dva tjedna nakon utakmice Hajduk-Ajax, nacističkog ispada Torcide i obračuna s nizozemskim navijačima, nastavljaju se uhićenja. Kako doznaje RTL Danas, u Zadru je uhićeno troje hrvatskih državljana jer su pokraj tamošnje zračne luke 13. kolovoza napali dvoje Nizozemaca.

Oni su tada na predjelu Babindub, presreli unajmljeni automobil sisačkih registracija kojim je upravljao 52-godišnji Nizozemac. U vozilu je bila još jedna osoba. Uhićeni su tada izudarali i oštetili vozilo.