[VIDEO/FOTO] Plenković o Tušeku: Gruba politička pogreška! Nezamislivo mi je da se tako nešto događa, ali nisam siguran da ima temelja za odgovornost

Predsjednik HDZ-a nakon sastanka parlamentarne većine o nizu tema, od potresa do pandemije, dao je izjavu za medije. Kaže da je postignuto suglasje u svim segmentima. Potom su slijedila pitanja o skandalu sa Žarkom Tušekom

Na pitanje o Žarku Tušeku kazao je da je to 'gruba politička pogreška'. 'On je iskusan političar. Gospodin je namamio njega i gradonačelnika Oroslavja. To je politička greška koja se nije smjela dogoditi. Ako pratite opis, ne vidim što je on trebao raditi na sastanku i koji su vid suradnje trebali dogovarati', kazao je.