Plenković o izborima u Splitu: Puljak ne može biti dalje od centra, a taj njegov zamjenik... Zastrašujuće! Sramota!

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u Sisku je sudjelovao na svečanosti otvorenja Središnjeg paviljona Opće bolnice 'dr. Ivo Pedišić', nakon čega je dao potporu kandidatima HDZ-a u 2. krugu izbora, kandidatkinji za gradonačelnicu Siska Željki Josić i kandidatu za župana Ivanu Celjaku. 'Oni predstavljaju novu energiju i odgovornost za ovaj ključni period za Sisačko-moslavačku županiju', naglasio je Plenković, pozivajući birače da ih podrže u 2. krugu

Odgovarajući na pitanja novinara o padu BDP-a u prvom kvartalu za 0.7 posto, Plenković je rekao da su podaci 'izrazito ohrabrujući'.

'To je na tragu naših očekivanja, izlazimo iz faze krize i većina indikatora izrazito je dobra. Puno očekujemo od 3. kvartala tijekom turističke sezone', rekao je Plenković, dodajući da je njegov inicijalni komentar pozitivan i da su mnogi očekivali slabiji rezultat.

'Ivošević bi trebao odmah povući kandidaturu'

Osudio je spornu izjavu Bojana Ivoševića, kandidata za zamjenika gradonačenika Ivice Puljka u Splitu.

'To je zatrašujuće! I Puljak je pjevao ustaške pjesme, a da je slučajno Puljak bio iz HDZ-a, reakcije bi još trajale i ne bi se reklo 'On je samo čovjek'. A Ivošević? To je sramota za Split, Splićani ne vole isključive ljude, one koji vrijeđaju vrijednosti hrvatskog naroda, a kamoli ovakve napisane tekstiće u kojima de facto opravdavaju holokaust. Da je to bio netko iz HDZ-a, imali biste dolje revoluciju. Splićani zavrijeđuju puno bolje', rekao je Plenković, dodajući da Puljak ne može biti dalje od centra iako se tako predstavlja.

'On je miljama daleko od centra. Razočaran sam njegovom bahatošću, arogancijom. Ne mogu vjerovati da je došao iz stranke koja se zvala Pametno. Nit' je centar, nit' je prepametno', rekao je Plenković.

Govoreći o Ivoševiću, Plenković je poručio da bi se on 'trebao odmah povući i zaboraviti da se ikada želio baviti politikom'.