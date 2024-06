Plenković otkrio ide li na utakmicu, komentirao i Milanovića: 'Treba biti korektan'

Pismo predsjednika Zorana Milanovića na temu Vijeća za vanjsku politiku sadržajno nije želio komentirati 'jer ga nije čitao', bez obzira što su u njemu iznesene neke konkretne ideje.

'Samo smo odgovorili da se prije sve usuglašavalo i bez vijeća. Sve se može dogovarati, ako su akteri normalni. Ako nisu, to je onda nešto drugo. Treba biti korektan i normalan, a ne zvati ljude udbaškim izrodima, a onda se praviti nevješt. Problem Milanovićevog ponašanja za vrijeme kršenja Ustava nije samo njegov nego i cijele scene koja to dopušta', odgovorio je, ali ne smatra da i on krši Ustav po pitanju vanjske politike:

'Kad ja to radim? Pitali smo ga jednom za sastanak, kad je počela agresija na Ukrajinu. On je odbio sudjelovati na njemu, lakonski je odmahnuo rukom 'ne treba' nam to. Ovo je tema kao i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Prošli tjedan je to bila tema, prijavljivalo se HDZ, a ovaj tjedan ništa jer nije u pitanju HDZ. Postoje dvostruka mjerila i zar moramo pobijediti 20 puta da bi se to reklo?'