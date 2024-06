Bačić o Ferrariju i Bartulici: 'Mi u HDZ-u to napravili ne bi'

'Medved, Anušić, Butković, ja i Zdravka Bušić pobijedili smo tako da nemamo razloga nešto mijenjati', dodao je Bačić. Što se tiče nastavka suradnje s DP-om, dodao je kako s njihovih šest i jednim mandatom DP-a su građani 'dali potporu našoj koaliciji' te da su potvrdili vladajuću većinu.

Komentirajući dolazak Stephena Nikole Bartulice Ferrarijem u stožer DP-a Bačić kaže: 'Bartulica je očito htio poslati neku poruku odlaskom u Ferrariju. Ja osobno ne razumijem kakvu je to poruku htio poslati', rekao je.

Na pitanje je li to neprimjereno, dodao je: 'Ja to ne bih sigurno ne bih napravio. To je na njemu da to obrazloži, ali mi u HDZ-u to napravili ne bi'. dodaje.