Plenković o kibernetičkom napadu na KBC, razvili smo sustav koji štiti državne institucije

Na upit o kibernetičkom napadu na informacijski sustav KBC Zagreb prije nekoliko dana, Plenković je rekao kako je to nažalost tako.

Podsjetio je da je prije nekoliko godina govorio i o hibridnim prijetnjama, a sada vidimo da te hibridne prijetnje imaju svoje dimenzije kroz kibernetičke napade na više hrvatskih institucija.

"Mi smo razvili jedan sustav zaštite i obrane koji štiti državne institucije, a ovdje je bilo napada sada i na bolničke centre što govori da i njih moramo uključiti u tu široku zaštitu i to je smisao europske direktive i te aktivnosti će na razini Hrvatske koordinirati SOA ", istaknuo je premijer Plenković.

Naglasio je kako je posebno bitno u ovim okolnostima, koliko sada vide, što nema nikakvih većih posljedica, osim tog nefunkcioniranja sustava nekoliko sati, a sve je to sada ponovno u funkciji.

Plenković je rekao kako ne može znati je li 'nešto ukradeno', a one službe koje rade tu forenziku to će utvrditi.

"Ali ono što je bitno da sada sve funkcionira", poručio je premijer.

Sigurnosni izazovi su brojni, no razvijamo sustave zaštite i obrane od takvih napada

Međutim, ponovio je kako živimo u takvom svijetu.

"Upravo o tome i govorimo danas na ovoj konferenciji u Dubrovniku. Sigurnosni izazovi su brojni, mogućnosti i miješanja u neke procese bilo da je riječ o izbornim procesima u smislu stvaranja ozračja koga podržavati, koga ne podržavati, pa do napada na funkcioniranje neke od kritičnih infrastruktura. Veliki bolnički centri to sigurno jesu, Zagrebačka burza, Porezna uprava, Ministarstvo financija to jesu. Nisu to prvi napadi, ali razvijamo sustave zaštite i obrane od takvih napada", poručio je premijer Plenković.

Na pitanje misli li da dovoljno rade, Plenković je rekao da rade jako puno.

"Mislim da bi bilo dobro i da u javnosti govore kolege koje su zadužene za to; Vlada je donosila odluke, imamo i veliki program sustav SKAUT koji se protiv toga služi. Puno je pokušaja obranjeno, pa kad se obrani, problema nema i nitko o tome ne govori. A kad se ovako nešto dogodi u jednom sustavu koji nije pod tim mehanizmom zaštite, onda se priča malo više. Ali, štitimo se", istaknuo je premijer Plenković.

"Vlada je pokrivena", poručio je upitan jesu li podignuli rezervno osiguranje za Vladu i sve informacije.

Na pitanje novinara zar nemaju u Vladi nikakvog straha od kibernetičkog napada, premijer Plenković je rekao da nije stručnjak za kibernetičke napade, a oni koji su vješti vjerojatno imaju lijeka za sve zaštite i "brave".

"Ja nisam stručnjak za kibernetičke napade. Oni koji su vješti vjerojatno imaju lijeka za sve zaštite i brave, da ih tako nazovemo, ali za sada je sve ok", poručio je premijer.