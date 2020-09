Plenković o Berošu ili Mariću kao mogućim kandidatima za gradonačelnika; progovorio i o Mostovcima: Ne trošim niti sekunde vremena na njih

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s gradonačelnikom Grada Splita Androm Krstulovićem Oparom i županom Splitsko-dalmatinske županije, Blaženkom Bobanom, nakon čega se obratio i medijima

Govoreći o potpori splitskom gradonačelniku Andru Krstuloviću Opari na predstojećim lokalnim izborima, Plenković je rekao da on uvijek ima njegovu potporu, javlja N1 .

Što se tiče špekulacija da bi ili ministar zdravstva Vili Beroš ili ministar financija, Zdravko Marić, mogli biti kandidati HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, Plenković je rekao da će stranka iznjedriti kvalitetne kandidate te da za to ima vremena.

"Stožer u trenutku kad je donosio te odluke, radno vrijeme je bilo ograničeno od 7 do 17, pa su produžili do 20 ili do 21 sat. Tada je savjet epidemiološke struke bio da se treba jedan dan smiriti kretanje populacije i izabrana je nedjelja. Stožer i Vlada jučer su dobili potporu od strane Ustavnog suda, jer su što odbacili što proglasili u skladu s Ustavom i zakonima sve odluke koje su donesene", rekao je Plenković.

Premijer je komentirao i nove zastupnike u Saboru koji kritiziraju rad Vlade i nove epidemiološke mjere, zbog kojih je promijenjen Poslovnik Sabora i smanjen broj zastupnika koji sudjeluju u raspravama u Saboru.

"Ja mogu razumjeti voljni moment novih zastupnika da se njih čuje, vidi, da repliciraju, da koriste poslovničke mogućnosti da bi bili viđeni i da se to onda prenese u nekom od dnevnika. Što se mene tiče, ja sam dosad, u novom sazivu Sabora bio pet puta pred plenarnom sjednicom i odgovarao na sva moguća pitanja", rekao je Plenković, dodavši da ne ignorira njih niti njihovu ulogu da kontrolira izvršnu vlast, ali i da Vlada neće kontrolirati Sabor niti im određivati kako će raditi.

Ipak, o zastupnicima Mosta ima drugačije stajalište. Upitan što misli o stavu zastupnika Mosta, koji smatraju diskriminatornim određivanje obveze nošenja maski o školama, Plenković je rekao: "Inače njih slabo komentiram, ne pratim ih i nisu mi uopće zanimljivi. Ne trošim niti sekunde vremena na njih. Vjerujte mi, ja ih znam bolje nego vi."