Plenković o Beroševoj izjavi: Lokalni izbori nemaju veze s reformom zdravstva

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u posjetu je Istarskoj županiji te je odgovarao na pitanja novinara

'Što se tiče cijepljenja, izborili smo se za to da dobijemo dodatne doze Pfizerovog cjepiva. Radimo na tome da se iz nove ekstra doze, 50 milijuna za EU, dostave dodatne doze. To bi trebalo biti oko 455 tisuća doza. Moj dojam je da bismo ubrzanim cijepljenjem trebali dobivati. Ukupan broj Pfizerovih doza trebao bi biti oko 2,2 milijuna doza, plus Moderna i AstraZeneca. Time kompenziramo situaciju s AstraZenecom i da smo u okvirima da cijepimo što više. Cilj je da prvom dozom cijepimo više od 50 posto odraslog stanovništva do 1. srpnja', kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na rasprave na Odboru za zdravstvo. Kazao je da je Berošu i Mariću dao zadatak da riješe problem s veledrogerijama i da su oni to uspješno napravili.

'Kod pitanja zdravstva, jasno je da je to pitanje koje traje dug niz godina. Lokalni izbori nemaju veze s reformom zdravstva. Svi koji rade u zdravstvu trebaju raditi na reformi', kazao je Plenković.

Osvrnuo se i na Beroševu izjavu. 'On je to natuknuo, ali to nije točno, reforma zdravstva nema veze s lokalnim izborima', kazao je Plenković.

'Reforma zdravstva traje, postoje različiti planovi kako tome pristupiti. Ako postoje novi zakoni i ako ih je ministar Beroš pripremio sa suradnicima, mogu ići na Vladu idući tjedan', dodao je.