Plenković o Tolušićevoj kvadraturi: 'Koliko sam razumio, on će to sam pojasniti javnosti'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak u Bruxellesu da ne može komentirati medijske napise da je Blaž Curić, kum potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, zatražio od Franje Varge, optuženika iz 'afere SMS', da nadzire elektronsku poštu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića ograđujući se da nema potrebnih saznanja. Izjasnio se i o problemu u kojem se našao ministar Tomislav Tolušić

"Što se tiče detalja koji izlaze u medijima, ja zaista nemam podataka iz istrage niti ih mogu imati kao predsjednik Vlade. Želimo da se cijela ta priča zaista rasvijetli do kraja i to govorim od početka", odgovorio je Plenković na pitanje novinara jeli on osobno ili njegov tim bio meta navodnog prisluškivanja.

"Znate da je fabriciranje navodnih SMS poruka između mene i Martine Dalić nešto što je pušteno u javnost, sigurno ne s ciljem da stabilizira vladu, nego da je destabilizira. S obzirom na kvalitetu uratka bilo je jasno da je riječ o fabrikaciji", rekao je Plenković.