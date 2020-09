Plenković: Novi brod u 3. maju je potvrda mudre politike Vlade

Potres i koronavirus ponovno su bile teme sjednice Vlade, na kojoj se na početku obratio premijer Andrej Jandroković

'Mislim da je važno da u ukupnoj politici pomirbe i nizu aktivnosti koje smo poduzeli kao Vlada i parlamentarna većina nastavimo na ovaj način voditi računa o događajima iz bliske povijesti i, što je najvažnije, graditi preduvjete kvalitetnog života dostojnog 21. stoljeća upravo u dijelovima Hrvatske koji su bili ratom opustošeni. To znači ulagati u infrastrukturu, vodu, struju, ceste, obnovu, otvaranje radnih mjesta', rekao je Plenković.

'To je bilo djelo pojedinaca, a ne politika Vlade i prvog potpredsjednika Tuđmana', kazao je Plenković, dodaši da se i dalje treba raditi i na infrastrukturnim projektima u tim krajevima.

'Jučer je bio sjajan događaj u 3. maju, dovršili su sjajan brod koji će otići na velika jezera u Kanadu. To je potvrda mudre politike Vlade kada smo se odlučili podržati 3. maj i dati jamstva', rekao je Plenković , osvrnuvši se na svoj posjet Rijeci.

Osvrnuo se i posjet Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. 'Na institucijama i strankama BiH je da se dogovaraju o funkcioniranju institucija u BiH. No jasno smo rekli da nije dobro da se događaju situacije u kojem jedan konstituivan narod bira drugom konstituivnom narodu člana predsjedništva', kazao je.

Ministar zdravstva Vili Beroš iznio je nove podatke vezane uz koronavirus, kazavši da je danas zabilježeno 213 novih slučajeva, a da je prosjek godina oboljelih 46,2 godine.

Kazao je da su u tijeku pripreme za prijam pacijenata u nadolazećim hladnijim danima te da svaki ravantelj mora osigurati uvjete za trijažu.

'Stopa potvrđenih slučajeva kontinuirano pada. Udio pozitivnih u cijelokupnom broju testiranih stabilno pada i sada je 3,7 posto', rekao je Beroš.

Dodao je da je došlo do povećanja prosječne dobi oboljelih te povećanja broja ljudi na respiratoru. Jednako tako u prošlom tjednu došlo je i do povećanja broja hospitaliziranih. 'U usporedbi sa zemljama u okruženju, Hrvatska ima povoljniju sliku no oprez je i dalje potreban', poručio je Beroš.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je za petak sastanak Nacionalnog stožera civilne zaštite s predstavnicima ugostitelja i glazbene industrije, na kojem će razgovarati o daljnjim koracima u suzbijanju epidemije koronavirusa.

'U petak je planiran sastanak s predstavnicima ugostiteljske djelatnosti i glazbene industrije, kako bi se dogovorili daljnji koraci i mjere u borbi protiv koronavirusa u ta dva za hrvatsko gospodarstvo važna segmenta', rekao je Božinović.