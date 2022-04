Plenković: Neka Milanović sam blokira ulazak Finske i Švedske u NATO 'ako je frajer'

Predsjednik Zoran Milanović može sam na sastanku NATO-a blokirati zeleno svjetlo za ulazak Švedske i Finske u taj savez ako je „frajer“, rekao je u utorak premijer Andrej Plenković.

Milanović je ranije u utorak kazao kako Sabor „ne smije ratificirati ničiji pristup NATO-u“ dok se ne promijeni izborni zakon u BiH, a ulazak Finske i Švedske u savez smatra „vrlo opasnom avanturom“.

„Neka on odmah blokira, kao netko tko sjedi na NATO samitima, zašto pušta Sabor da to učini kad je frajer“, rekao je Plenković dodavši kako bi Milanović propustio tu temu na sastanku na vrhu u Madridu, a potom to tražio od parlamenta.