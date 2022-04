Burna rasprava: 'Plenković nije lider, a Tomašević jest? Zagreb se pretvorio u favelu. Otiđite na Trešnjevku'

Nezavisni saborski zastupnik Hrvoje Zekanović i tajnik Kluba zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru te zastupnik Možemo! u Skupštini grada Zagreba, Gordan Bosanac bili su gosti emisije Izvan okvira televizije N1

“Mi smo stavili u saborsku proceduru da premijer vrati mandat građanima. To naprosto više ne drži vodu. Moramo gledati u to što je ova Vlada isporučila. Dvije potpuno neisporučene stvari su se dogodile – jedna je obnova Zagreba i Banovine, a druga je rekordna smrtnost od covida. Mi smo rekli da se više nema smisla igrati rekonstrukcije”, govori Bosanac.

Ističe da je sasvim jasno da Plenković nije lider.

“On je čovjek koji improvizira. I on se nekad snalazi, a nekad se ne snalazi. Mislim da je centralno pitanje da Plenković shvati da je izgubio kontrolu nad ovom zemljom”, kazao je Bosanac.

Zekanović je pak replicirao na tvrdnju Bosanca da Plenković nije lider.

“To je smiješno. Tomašević je lider? Lik koji ide biciklom na posao, a ima plaću od 20 tisuća kuna. To je toliko jeftini populizam. Kad netko odgovara za grad od milijun ljudi, on nema vremena vozit se biciklom po Zagrebu. On se vozi po gradu jer mu je dosadno i jer ima vremena. To je takav jeftini populizam. Tomašević lider? Pa to je klaun ljudi moji. Zagreb se pretvorio u favelu. Otiđite u Trešnjevku”, govori Zekanović.