Plenković: Neka Bernardić prvo rješava pitanja u svojoj kući

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak iz Zadra predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću da 'prvo rješava pitanja u svojoj kući' odgovorivši tako na njegovu izjavu da je Hrvatska u raljama mafije, a da pipci vode do vrha HDZ-a

Ocijenio je da je današnja konferencija o regionalnom razvoju u Šibeniku bila velik doprinos tom duhu partnerstva, snažnoj fiskalnoj decentralizaciji, dobrom razumijevanju svih ministara i resora o bitnim projektima u pojedinim dijelovima Hrvatske te o nastojanju da se riješe i dugotrajni problemi koji su možda sprječavali investicije i razvoj. "I s te strane je i potpora i dijeljenje smjera kojim idemo i kao država i kao društvo i ovo što radi Vlada stopostotna", istaknuo je premijer.

Plenković: Odlučan sam razriješiti sve afere

Na zamolbu da komentira današnju izjavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića u Saboru da je Hrvatska u raljama mafije i da pipci vode do vrha HDZ-a, predsjednik Vlade je odgovorio kako su to "paušalne izjave jednog slabog čelnika SDP-a, stranke koja je 12 posto iza HDZ-a, stranke koja gubi i saborske zastupnike, koja očito ima velike podjele u svojim redovima".

"Neka prvo rješava pitanja u svojoj kući, a ja kao predsjednik Vlade i HDZ-a sam čvrsto odlučan u tome da razriješim sve moguće afere, raščistim i rasvijetlim sve do kraja jer samo na taj način možemo jačati jednu od temeljnih ideja programa Vlade i naše stranke, a to je pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i funkcioniranja pravne države. Na tome moramo raditi jer je to ono što hrvatski građani očekuju i tu svi nadležni moraju do kraja raditi u skladu s onim što im zakon dopušta", poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.