Plenković najavio značajno pojeftinjenje goriva, komentirao smrt Matijanića i požar na Hvaru

Premijer Andrej Plenković dao je kratku izjavu za medije u Sinju uoči dolaska na domjenak alkarskih vojvoda

Prije svega, osvrnuo se na reakciju sinjskog gradonačelnika Mire Bulja, koji je ignoriranje njegovog prijema od strane premijera i ministara opisao 'diktatorskim manirima'.

'On je nas toliko nahvalio da vjerujem da ne treba posebno napominjati da u Sinj ide aglomeracija vrijedna 500 milijuna kuna, da se završava centar za socijalni rad... Meni je drago da se on hvali sa svim tim projektima jer su to Vladini projekti, a vidjet ćemo se sad za pet minuta', rekao je.