Miro Bulj ljut što ga Plenković i ministri izbjegavaju: 'To su diktatorski maniri'

U Sinju se danas trči 307. Alka. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj poželio je dobrodošlicu svim gostima, a osvrnuo se i na, kako je rekao, 'zaobilaženje legalno izabrane lokalne vlasti od premijera i bilo koga drugog'. Ljut je što dužnosnici Vlade nisu došli na njegov prijem, no dodao je da ga je obišao predsjednik Zoran Milanović

Bulj kaže da ga Vladin protokol izbjegava. 'To je poruka od njih – što su i tko su. To su diktatorski maniri i čisto politikanstvo. Mislim da je gradonačelnik legalno izabran, bilo koji. Očito im je bitnija stranačka iskaznica nego volja naroda', rekao je Bulj. 'Svi su dobrodošli. To je velika stvar za naš grad i identitet. Nikako se ne mogu složiti s tim da se Sinj zaobilazi od strane ministara i premijera. Meni je interes da ovaj grad zaživi', dodao je, a prenosi N1.