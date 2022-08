Plenković: 'Nedolazak ministara na današnji prijem je nebitna tema. Postoji predsjednik koji ne čestita svom narodu Dan državnosti'

'Nema nikakvog sukoba. Postoji predsjednik koji ne čestita svom narodu Dan državnosti, a vi mene, koji nisam ni pozvan, pitate o dolasku na taj prijem. Sutra je Dan pobjede, zahvalnosti', rekao je premijer Andrej Plenković koji ne dolazak ministara na svečani prijem kojega večeras organizira predsjednik Zoran Milanovića na kninskoj tvrđavi smatra nebitnom temom

Premijer Andrej Plenković koji boravi u Splitu, Svetom Filipu i Jakovu i Šibeniku upitan o nedolasku ministara na svečani prijem kojega organizira predsjednik Zoran Milanović u četvrtak na tvrđavi u Kninu, rekao je da on nije pozvan na to i da ne razumije zašto mu se postavlja to pitanje.