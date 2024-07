Plenković najavio 'razaranje' lažnih teza, Jandroković pozvao na veliku mobilizaciju

"To je njihova teza da 'zamažu' ljudima oči i kažu da je to do nas. A nije do nas, argumenti su na našoj strani", rekao je Plenković na IX. Saboru Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" na kojem je izabrano novo vodstvo.

Istaknuo je kako je teza o "porobljavanju institucija" jedna od najvećih besramnih laži s kojom će se birače na predstojećim predsjedničkim izborima uvjeravati da ne smiju staviti "sva jaja u istu košaru".