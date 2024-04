Plenković može biti zadovoljan, ali ima velik problem. A što će sad Milanović?

'I ne može ih dobiti nigdje drugdje osim u Domovinskom pokretu, odnosno u bazenu Domovinskog pokreta, a njegova evidentna namjera bila je da to izbjegne. Uostalom, u snimkama koje je objavio Nacional on članovima HDZ-a objašnjava da bi možda bilo moguće na svoju stranu prevesti dva ili tri zastupnika, ali 'više od toga je problem' - a sada je upravo u takvoj situaciji jer suradnju s HDZ-om decidirano su odbili i Fokus, i Matija Posavec, i IDS, a čak ni svi oni ne bi mu bili dovoljni', rekao nam je Raos 'debelo' nakon ponoći, kada je rezultat izbora bio gotovo potpuno jasan.

S druge strane, slaže se, postoji barem teoretska mogućnost formiranja manjinske vlade na čelu sa SDP-om, premda je ozbiljno pitanje kako bi ona funkcionirala.

'Ako se to ne dogodi, ako Milanović ne uspije, kreće postupak i borba za smjenu Peđe Grbina s mjesta predsjednika stranke. Samom SDP-u problem jest i to da je bio poprilično velikodušan s dodjelom mjesta na izbornim listama koalicijskim partnerima, a to bi mu moglo stvoriti čak i financijske izazove jer se stranke, znamo, pretežito ipak financiraju iz državnog proračuna, odnosno na temelju broja zastupnika', upozorava Raos.