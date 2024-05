Plenković komentirao nedolazak Milanovića: 'Iskazuje prijezir prema ključnim danima'

Predsjednik Sabora tužnim je ocijenio to što Milanović "ne priznaje i ne želi sudjelovati u Danu državnosti".

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković uputili su kritiku predsjedniku države Zoranu Milanoviću te dijelu oporbe zbog nesudjelovanja u obilježavanju Dana državnosti ocijenivši to tužnim i neodgovornim te nepoštivanjem države i njezinih zakona.

"Ako netko ne obilježava Dan državnosti države kojoj je formalno predsjednik, znači da ne poštuje niti njezine zakone, niti ključne dane. Onda se ne treba čuditi da krši Ustav u vremenu parlamentarnih izbora i ne poštuje temeljne vrednote demokratskog poretka. To je tema za druge, ne za nas, koji smo ovdje danas, dostojanstveno i s poštovanjem prema hrvatskoj državi", dodao je.

Na polaganju vijenaca kod Spomenika domovini bili su jedino predstavnici oporbenog Mosta, na što je premijer rekao kako su došli jer su saborski zastupnici. "Pretpostavljam da poštuju Dan državnosti", dodao je.

Jandroković o suradnji s DP-om, Plenković o pozivu na razgovor s oporbom

Novinari su Jandrokovića pitali i o suradnji s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom, a on je je rekao kako mu se čini "da s obije strane postoji vrlo dobra volja, čak naglašena volja, da se složi jedna stabilna vlast, koja će u iduće četiri godine rješavati sva ključna pitanja koja će se naći pred hrvatskom državom".

"Brojni su izazovi oko nas, bijesne ratovi, neizvjesnost je uopće što će se događati na europskom kontinentu a i šire u drugim dijelovima svijeta, izazovi su i sigurnosni i ekonomski, imamo i demografske izazove, i kao Hrvatska i kao Europa. Dakle, jako je puno zahtjevnih zadaća koji traže i znanje, odgovornost i ozbiljnost vladajućeg struktura koje su najviše za to odgovorne", dodao je.

Premijera su novinari pitali hoće li biti službenog poziva oporbi za sastankom, na što je odgovorio "polako" te dodao da je sada faza "intenzivne kampanje za Europski parlament"

"Nova sjednica Sabora zakazana je u onom tjednu nakon europskih izbora, a nakon toga ćemo dalje nastaviti dijalog", dodao je te podsjetio da je i sada njegova poruka oporbi vrlo slična onoj koju joj je uputio nakon izbora 2020., kada su "oni svi s gnušanjem odbili doći u Banske dvore i kreirali atmosferu polarizacije".

'Vidjet ćemo kako će se tko ponašati'

"Što se tiče dijaloga, ja kao predsjednik Vlade sam htio i tada, a ponovit ću to, evo možda i naivno, treći put, i sada, pa ćemo vidjeti kako će se tko ponašati", rekao je, među inim.

Mi ne želimo, naglasio je, političku kulturu koju forsiraju oni koji kažu 'ili mi ili oni', 'ili Hrvatska ili HDZ', 'ili si HDZ-ovac ili si čovjek'.

"To su ljudi koji negiraju temelje hrvatske demokracije, šire kulturu nepoštovanja, diskriminacije, odgajaju mlade generacije koje nisu dovoljno informirane, upućene, da misle da je to normalno. To je loše, necivilizacijski, protivno duhu međusobnog poštovanja i uvažavanja", rekao je.