Plenković kaže da postoji jedna ključna razlika između Grabar-Kitarović i Milanovića

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak navečer da je Zoran Milanović, za razliku od aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, isključiv i Hrvatsku dijeli na mi ili oni.

'Ključna razlika između Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića je to što je ona uključiva, što je predsjednica svih hrvatskih građana, a što je Milanović - kako on to zove karakterom, upravo obrnuto. Od jučer navečer pretendira biti uključiv i pun zajedništva a u biti je isključiv i onaj koji polarizira te Hrvatsku dijeli na mi ili oni', rekao je Plenković nakon četverosatne sjednice užeg vodstva stranke na pitanje novinara gdje vidi prostor za nove glasove.

Smatra i da Milanović s takvim postignućima ne ulijeva povjerenje da može biti predsjednik svih hrvatskih građana.

Plenković je rekao i da je Grabar-Kitarović otvorena za podršku svih birača te poručio i kako vjeruje u razboritost i mudrost hrvatskih birača.

Grabar-Kitarović, istaknuo je, ima postignuća i pripravna je u idućih pet godina raditi u hrvatskome nacionalnom interesu i dobrobiti na unutarnjem i međunarodnom planu.

Naglasio je kako je izuzetno važno da tijekom kampanje u drugom krugu birači dobro vide što je aktualna predsjednica napravila u proteklih pet godina.