Plenković: Izbori za predsjednika HDZ-a bit će 13. srpnja

Rekao je da se čuo sinoć s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te da su si čestitali na dobrom rezultatu Europske pučke stranke na izborima za Europski parlament. Također je rekao da se nije čuo s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a za njegovu odluku o raspisivanju izvanrednih izbora u Francuskoj smatra da je logična.

'Njegov potez je logičan, ostvarili su loš rezultat, a stranka Marine Le Pen je ostvarila jako dobar rezultat', rekao je Plenković. Za HDZ-ove unutarstranačke izbore još je i dodao da će na njih ići tim koji i sada vodi stranku.

'Ako pobjeđujemo, a pobjeđujemo, onda nećemo mijenjati ekipu', rekao je i dodao da se na tim izborima može kandidirati svaki član HDZ-a jer da je to demokratska stranka. Nakon što završi taj unutarstranački proces, rekao je, onda će se početi baviti izborima za predsjednika Republike Hrvatske.

Na pitanje novinara, komentirao je i to što je Stephen Nikola Bartulica u stožer DP-a došao u Ferrariju.

'To je valjda bila mala provokacija jer se osjećao jako napadnutim u kampanji, pa je to bio neki ventil. Ne znam da bi to itko iz HDZ-a učinio', odgovorio je Plenković, a na pitanje može li HDZ pobijediti aktualnog predsjednika RH Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima rekao je da može.

'Sve može. Vidite da pobjeđujemo, a ovi koji nas napadaju i difamiraju, oni gube', rekao je Plenković.