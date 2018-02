Plenković: Istinom treba riješiti probleme prošlosti sa Srbijom

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u srijedu u Bruxellesu da između Hrvatske i Srbije postoje dvije razine odnosa, s jedne strane aktualni i budući, a s druge oni vezani uz prošlost koju treba razriješiti istinom kako bi se moglo ići prema pomirbi, suradnji i zajedničkom suživotu u okviru EU-a

Odgovarajući na upit da komentiraju posjet srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu, Plenković je rekao da načelno želi rješavanje svih pitanja, pomoći svim susjedima na putu prema EU-u i graditi dobrosusjedske odnose. Juncker je sa svoje strane rekao da je to "bio zanimljiv posjet", najavivši da će ovaj mjesec posjetiti šest zemalja jugoistočne Europe, koje aspiraraju prema članstvu u EU-u i da će tada o tome malo više razgovorati. "Općenito govoreći, drago mi je kada zemlje u regiji jačaju međusobne odnose", rekao je Juncker.

Plenković je rekao da su u odnosima sa Srbijom "sve teme stavljene na stol.

"Našli smo metodologiju kako o njima razgovarati, uključujući procesuiranje ratnih zločina, pitanje zaštite manjina, pitanje nestalih, granice i pitanje ratne odštete", rekao je. Istaknuo je da to nema veza sa strategijom Europske komisije za zapadni Balkan.

"To nije bitno, to je nešto što Hrvatska rješava jer smatra da se ta pitanja trebaju riješti. Samo istinom i razrješenjem tih procesa koji su još uvijek s nama jer nisu do kraja riješeni u proteklih 20 i nešto godina, možemo ići prema pomirbi, prema suranji i zajedničkom suživotu u okviru EU-a", rekao je Plenković.

Upitan za komentar Vučićevoj izjavi o moratoriju na negativne izjave o Hrvatskoj, Plenković je rekao da je nije čuo.

"Vi koji pratite mogli ste primijetiti da ja kao predsjednik HDZ-a i predsjednik vlade ni u kampanji ni u jednom trenutku, ni u redovitom poslu nikada nisam krenuo putem dizanja tenzija ili davanja bilo kakvih neprimjerenih izjava. Obrnuto, naša je politika, neovisno o bilateralnim odnosima, da se sve manjine, a osobito srpska, dobro osjećaju u Hrvatskoj, da budu dobro integrirani u društvo. Oni su i dio parlamentarne većine u Hrvatskoj", rekao je Plenković, dodajući da isti položaj želi i za hrvatsku manjinu u Srbiji.