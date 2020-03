Plenković i Bandić složili plan za sanaciju potresa, gradonačelnik Zagreba opet držao lekcije novinarima: Objasnit ću onima koji se daju krstiti...

Rješavanje posljedica potresa bila je tema sastanka premijera Andreja Plenkovića i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Dogovoren je zajednički rad Vlade i Grada Zagreba

Uz to osnovat će se, rekao je premijer, zajednička radna skupina koja će biti zadužena za izradu posebnog zakona. Koordinator od strane Vlade bit će ministar graditeljstva Predrag Štromar, a od strane grada Dinko Bilić , ravnatelj Zavoda za prostorno planiranje.

'To što se jučer dogodilo je neoprostivo. Ja sam radonačelnik zna što mu je obveza i odgovornost i prvi poštuje zakonske propise', rekao je. Podsjetimo, Bandić je jučer sazvao press konferenciju, no na mjesto događaja stigla je i policija koja je razdvajala novinare da se drže razmaka.

Izbjegavao je odgovor na pitanje je li nakon 20 godina upravljanja gradom sposoban obnoviti štetu. 'Samo dvije rečenice za one kojima mogu obajasniit, za one koji se daju krstit. Ovo će trajati između osam i deset godina, a razlog zašto se to dogodilo je neulaganje i ne održavanje vlastite imovine. Ljudi nisu ulagali u svoju imovinu. Oni koji su ulagali su u redu, oni koji nisu ulagali, nisu u redu', rekao je i dodao da razmišlja kako u gradske stanove smjestiti ljude jer neće moći dugo ostati u studentskom domu.

Novinari su ga pitali što je sa školama čiji je osnivač grad, poput Gimanzije Tituša Brezovačkog, no Bandić je odbio odgovoriti je li grad trebao ulagati u obnovu tih zgrada prije potresa.