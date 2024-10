Plenković: 'Imamo tipa koji vodi politiku korisnog ruskog idiota. Očekujemo ostavke'

'Očekujemo ostavke ili ispriku'

'Niti jedan novinar, analitičar ili druga politička opcija nije razotkrila tu praksu. Ali kada smo razotkrili difamacije, uvrede, laži, optužbe i kada je SOA-a rekla da nema takvih saznanja, onda smo prvo doživjeli histeričnu reakciju bivšeg predsjednika, to je ovaj Milanović, koji nije kao predsjednik na funkciji već sedam mjeseci jer kada je došao na odbor SDP-a, prestao je biti predsjednik', kazao je premijer, prenosi N1.

'Rekao je da mi zlorabimo SOA-u i da je on kao kršitelj Ustava jedini koji brani demokraciju u Hrvatskoj i SOA-u. Zamislite koliko brani SOA-u kada mu je bivši šef SOA-e. savjetnik za nacionalnu sigurnost. Kakva je to nezavisnost Lozančića? Kome oni prodaju te laži. Ovo smo učinili kako bismo pokazali apsurdnu praksu oporbe. Sada kada je SOA rekla svoje, očekujemo odmah ostavke Milanovića, Hajdaša Dončića i drugih aktera koji bacaju u blatu HDZ s narativom izdajničkim, da odmah daju ostavke ili da nam se ispričaju i da to nikada više ne spominju', dodao je Plenković.

Premijer je naveo da je SDP izgubio od HDZ-a te da su 'onda plakali i zajedno s ostalim oporbenim političarima tražili iskru u oku DP-a': 'Nastojali su ih šarmirati kao neki veliki zavodnici, ali nisu uspjeli, dali su im košaricu i došli su nama i formirali su Vladu.'

Osvrnuo se i na, kako navodi, Milanovićev udar na Ustavni sud: 'Po njemu su suci Ustavnog suda glupani, istrošeni kuhinjski elementi i stajske muhe, udar na parlamentarnu demokraciju. Onda nije htio produljiti mandat Danielu Markiću, maltretirao ga, ovaj mu nije pomogao ništa. Kupuje ljude na izbore dodjeljivanjem odlikovanja.'